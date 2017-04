Difendi la città: ecco lo sportello online a difesa di Napoli

La città di Napoli e i suoi cittadini non sono nuovi a offese gratuite e spesso sconsiderate: dagli stadi alla sfera politica, non sono mai mancate stoccate alla popolazione e alla città. Proprio per arginare questo dilagante malcostume, arriva dal comune uno sportello online chiamato “Difendi la città”, grazie al quale si possono denunciare le diffamazioni nei confronti di Napoli e dei napoletani.

Il primo esempio di querela da parte del comune ai “danni” di un cittadino è rappresentato da quanto accaduto con il sindaco di Cantù, Carlo Bizzozzero: il politico avrebbe infatti apostrofato Napoli come “fogna d’Italia” sulla sua pagina di Facebook. Questo sportello, come dichiarato dalla delegata del sindaco Flavia Sorrentino “Vuole essere una contro narrazione costante. Saranno affisse delle locandine anche in collaborazione con l’Anm. Noi vogliamo difendere e tutelare il diritto della città a essere rispettata”.

Nonostante si possa credere che chiunque, quantomeno su territorio campano, abbia ben accolto la proposta del sindaco De Magistris, non sono mancate critiche più o meno aspre: Bassolino ha così commentato l’idea dello sportello “Uno sportello on line per raccogliere le segnalazioni e così querelare chi diffama Napoli? Ma mi faccia il piacere, direbbe il Nostro”; il sindaco di Ercolano Luisa Bossa ha invece detto “Lo sportello comunale a cui rivolgersi per segnalare casi di diffamazione della città di Napoli fa ridere.È una iniziativa di cui non si capisce né il senso né la direzione, se non per fare ancora una volta un po’ di propaganda, si spera a costo zero”.

Insomma tra favorevoli e contrari, sembra proprio che questo portello farà parlare di sé a lungo. Speriamo almeno che così si riesca a contenere il fenomeno del razzismo.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, adnkronos.com, napoli.repubblica.it, ilmattino.it]

[foto: it.wikipedia.org]