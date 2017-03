Dimentica di pagare il conto al bar e lo salda dopo 17 giorni

Un episodio di grande civiltà. Tgcom24 riporta quanto accaduto il 22 febbraio 2017 nel bar spagnolo La Estacion, nel comune di Candaleda (Castiglia e Leon), dove un uomo, dopo aver consumato il suo pasto ha dimenticato di pagare il conto. Trascorsi ben 17 giorni ricorda di non aver saldato il conto e invia i soldi e una lettera di scuse alla proprietaria del bar spagnolo, Ana Isabel. La titolare è rimasta colpita da tale gesto perché aveva creduto che si trattasse del solito “sinpa” (“sin pagar”, il solito cliente fuggito via “senza pagare”). Ed invece ha dovuto ricredersi quando si è vista recapitare, dopo 17 giorni dall’accaduto, la lettera di scuse dell’uomo e una banconota da 20 euro.

Su Facebook la lettera di scuse e la banconota. La signora Isabel ha voluto far sapere a tutti del nobile gesto del suo cliente ed ha postato su Facebook la lettera di scuse e la banconota inviata dal suo cliente: “Stimata signora – si legge nella lettera – Il 22 febbraio ho consumato un panino con la frittata, un’insalata russa e una bibita al limone nel vostro ristorante. Purtroppo, per una stupida svista, sono andato via senza pagare. Mi scuso per l’inconveniente causato e allego 20 euro. Cordiali saluti”.

(Fonte: www.tgcom24.mediaset.it)

(Foto: tgcom24)