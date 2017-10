Ecco il regalo speciale di Berlusconi per i 65 anni di Putin

Cosa regalo al mio amico Vladimir? Non sarà stato facile per Silvio Berlusconi scegliere un regalo per l’amico Vladimir Putin. L’ex premier sarà in Russia il 7 ottobre prossimo per festeggiare il 65esimo compleanno di Vladimir Putin. Come riporta Nadia Ferrigo su La Stampa, tra i regali scelti dall’ex cavaliere, c’è un set di biancheria da camera personalizzata.

Amici per davvero, tutto il giorno, anche di notte. Berlusconi ricorda a Putin quanto sia forte la loro amicizia portando in dono un copripiumino in stampa digitale fatto in Italia. Sul copripiumino viene raffigurata “una stretta di mano tra Putin e Berlusconi”. È stato realizzato da Lenzuolissimi, marchio creato da Michela Cascavilla, oggi tra le aziende leader al mondo impegnate nella produzione di sola “biancheria per il letto, raso di cotone (da 300 fino a 1000 fili) in 100 colori a tinta unita”. Piacerà al presidente Putin il dono di Berlusconi?

(Fonte: www.lastampa.it)

(Foto: La Stampa)