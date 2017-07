Ecco quanto guadagnano vescovi, preti e cardinali

Quanto guadagna un prete? È una domanda che in molti si saranno fatti e alla quale non è difficile dare una risposta. Se partiamo dalla base della scala gerarchica ecclesiale, troviamo i sacerdoti, ai quali spetta una remunerazione, per il loro servizio, di circa 1.000€ netti al mese. Tale cifra può arrivare a 1.200€ se il sacerdote è esperto e responsabile di una parrocchia. Se un prete è anche insegnante di religione, l’istituto in cui insegna versa solo la quota mancante per il raggiungimento del tetto di anzianità.

I cardinali i più remunerati. La cifra aumenta se si sale tra gli alti prelati: i vescovi prendono circa 3.000€ netti al mese mentre le remunerazioni degli arcivescovi capi di dicastero o pontifici consigli vanno dai 3.000€ ai 5.000€. I servitori di santa romana chiesa più remunerati sono però i cardinali con circa cinquemila euro al mese, donazioni escluse.

E il Papa? Al “primo cittadino” della Città del Vaticano spetta una rendita di 2.500 euro ma Papa Francesco vi ha rinunciato. È stato paroprio l’attuale pontefice a realizzare una razionalizzaizone dei costi e, oltre a prevedere 0 euro per se stesso, ha congelato gli stipendi dei dipendenti vaticani e tagliato loro il bonus previsto durante la sede vacante. Il Papa ha detto no anche ai 25.000 euro l’anno percepiti dai cinque cardinali membri della commissione di vigilanza dello Ior.

