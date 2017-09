Emirata Arabi: è morta la donna più pesante del mondo

Eman Ahmed Abd El Aty, 37 anni, egiziana, considerata la donna più pesante del mondo, è morta in un ospedale degli Emirati arabi uniti. La donna, che fino allo scorso anno era arrivata a pesare 500 chili, è venuta a mancare nell’ospedale Burjeel di Abu Dhabi a causa di complicazioni al cuore e ai reni dovute al suo peso.

La donna si era recata in India ad inizio anno per effettuare un intervento di chirurgia bariatrica, volto a rimuovere una parte dello stomaco. Eman Ahmed Abd El Aty, con questo intervento andato a buon fine, era riuscita a perdere circa 254 chili. Per svolgere l’operazione aveva lasciato per la prima volta la sua casa di Alessandria. Eman Ahmed Abd El Aty era considerata la donna più grassa del mondo dopo la morte, nel 1994, di Carol Yager, statunitense del Michigan, che con i suoi 540 chili è stata considerata la donna più pesante di sempre.

(Foto: RTE)