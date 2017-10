Fa il giro del mondo in bici e gliela rubano a Castel Volturno

Gira il mondo in bicicletta e gliela rubano a Castel Volturno. Il medico francese Etienne Godard, dopo aver girato il mondo in sella alla sua bici, è arrivato a Castel Volturno, piccolo centro del casertano. E qui si è visto rubare la preziosa due ruote mentre era intento a fare un bagno in mare.

I cittadini di Castel Volturno gli ricomprano la bici. Dopo aver lanciato un appello social, in cui Godard ha chiesto aiuto per ritrovare la bici rubata, i cittadini del paese hanno creato un gruppo per raccogliere fondi: “Castel Volturno ricompra la bici rubata”. Un gesto nobile, con il quale far ritornare il giovane francese nella cittadina campana, come afferma il sindaco, Dimitri Russo, “per una festa, o quanto meno un incontro per lasciargli un ricordo migliore e diverso di questo territorio”.

Questo è l’appello lanciato sul social da Godard: “Amici di Facebook, Ieri pomeriggio 30 settembre 2017, sono stato derubato della mia bicicletta da viaggio sulla spiaggia di Castel Volturno (Lido Costazzurra).

Stavo viaggiando da 11 mesi per 15.000 km da Hong Kong al nord della Francia, dove vivo. Per me è stato un brutto colpo perché questa bicicletta e tutto l’ equipaggiamento nelle 4 borse verdi avevano un grande valore sentimentale oltre che finanziario. Vi chiedo aiuto per trovarla con i suoi bagagli (fotocamera, Iphone, attrezzi da campeggio, vestiti, occhiali da vista e da sole …). Offro una lauta ricompensa a chi mi aiuterà a trovare la mia bici e il mio materiale.

Pubblico alcune foto della bici carica per potervi aiutare nella ricerca.

Vi prego di inviare questo messaggio a chiunque sia interessato o sulla vostra bacheca di FB se lo desiderate.

Grazie di cuore !

puoi raggiungere il mio amico italiano al 348 415 7276”

(Fonte: www.facebook.com/etienne.godard.73)

(Foto: napoli.repubblica.it)