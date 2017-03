Festa della Donna: 5 curiosità da sapere su questa ricorrenza

Perché la mimosa? La prima curiosità ci porta a scoprire perché in tale giornata si omaggino le donne con delle mimose. Tale scelta risale al 1946, quando le organizzatrici delle festa delle donne di Roma, cercavano un fiore di stagione e alla portata di tutti, con il quale simboleggiare tale festa. E quale fiore così bello e di stagione, nonché alla portata di tutti, se non la profumata mimosa?

Quando fu festeggiata per la prima volta la festa delle Donne? Risale al 1907 la prima Giornata Internazionale della Donna. Sebbene non fosse ancora una festa, tale giornata prendeva piede in un momento storico molto importante per le donne: è in quel periodo che si discuteva del suffraggio universale per le donne e nacquero i comitati di donne volti a combattere per il riconoscimento dei loro diritti.

E in Italia? La prima giornata fu proposta dal Partito Comunista nel 1922 e, inizialmente, si scelse la giornata del 12 marzo. Nel corso del ventennio fascista tale ricorrenza rimase e fu utilizzata dal regime in chiave politica. Con la fine della guerra questa ricorrenza tornò ad assumere un significato più vero e forte, soprattutto grazie alla conquista del diritto di voto per le donne. Nel 1946, infatti, le donne poterono votare per la prima volta nel referendum con il quale gli italiani furono chiamati a scegliere tra la Monarchia e la Repubblica. Da ricordare anche che nel 1944 nacque in Italia l’Unione delle Donne Italiane (UDI), che contribuì molto all’emancipazione delle aspirazioni feminili.



La Festa della Donna si festeggia in tutto il mondo? Ci sono paesi nei quali tale festa non esiste ed in molti di questi le donne vivono ancora in condizioni di diseguaglianza rispetto agli uomini.



Gli uomini sono ammessi alla Festa delle Donne? Oggi, tale ricorrenza, ha forse perso il suo significato originario e spesso si trasforma in un giorno in cui a farla da padrone sono il fare festa o uscire con le amiche. Ci sono paesi come il Perù, ad esempio, in cui gli uomini non sono ammessi mentre in Italia c’è libertà di condivisione.

(Foto: MeteoWeb)

(Fonte articolo: focus.it)