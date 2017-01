Francia: l’imprenditore Belile lascia la sua azienda ai dipendenti

Un imprenditore va in pensione e lascia l’azienda ai suoi dipendenti. L’imprenditore francese Eric Belile ha deciso di lasciare la sua azienda ai suoi operai invece che venderla ad un gruppo privato o darla in gestione ai figli. Una decisione presa poco prima di andare in pensione e che sta facendo conoscere Belile oltre i confini francesi.

Un dovere verso i suoi dipendenti, niente altruismo. L’imprenditore ha spiegato così il suo gesto al quotidiano Ouest France: “Lo dovevo ai lavoratori. Per me è naturale che l’azienda resti ai dipendenti: abbiamo costruito questo progetto insieme”. Quindi non si tratta di una “decisione altruista” ma di una “semplice evoluzione normale delle cose”.

La vendita ad un privato avrebbe comportato licenziamenti. Un gesto che ha salvaguardato dei posti di lavoro, come sottolinea l’imprenditore: “vendere a un gruppo avrebbe significato dei licenziamenti”. Il passaggio di consegne non sarà breve né semplice dal punto di vista legale. Per questa transizione ci vorranno, infatti, sette anni, nel corso dei quali saranno necessari 4 milioni di euro di dividendi. Belile, ha poi aggiunto: “Preferisco guadagnare meno soldi purché l’azienda rimanga ai dipendenti”. Se avesse venduto al concorrente privato avrebbe di certo guadagnato milioni di euro.

(Fonte articolo e foto: www.today.it)