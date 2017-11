Giappone: se non fumi ti guadagni sei giorni di ferie extra al lavoro

Se non fumi ti premio. L’azienda giapponese di marketing Piala ha deciso di premiare i suoi dipendenti che non usufruiscono della pausa sigaretta durante il turno di lavoro. Come? Conferendo un premio di sei giorni in più di ferie retribuite per non essersi assentati dal lavoro a causa di una pausa sigaretta.

I fumatori perdono troppo tempo per la pausa. Un’iniziativa nata dalla segnalazione di un dipendente non fumatore della Piala che ha lasciato un feedback negativo nella cassetta destinata alle lettere aziendali. La lamentela è finita tra le mani del numero dell’azienda che ha deciso, poi, con tale iniziativa, di concedere le ferie extra ai lavoratori che non hanno il vizio del fumo. I fumatori perdevano circa un quarto d’ora per concedersi l’ambita pausa sigaretta visto che gli uffici dell’azienda sono al 29esimo piano di un palazzo di Tokyo.

In Giappone il fumo è ancora consentito senza limitazioni nei luoghi pubblici sebbene tutto stia cambiando, soprattutto in vista delle olimpiadi del 2020. Lo scorso luglio il sindaco di Tokyo ha emanato un’ordinanza per vietare il fumo nei luoghi pubblici. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito il paese del Sol Levante in testa alla lista delle nazioni che lottano con forza contro il vizio del fumo.

(Foto: examinedexistence.com)