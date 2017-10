Halloween: ecco 6 curiosità da conoscere

Il 31 ottobre prossimo è la notte di Halloween, una delle feste più attese da grandi e piccini del Vecchio e Nuovo Mondo. Ecco sei curiosità da sapere: dal suo significato, alle zucche, al dolcetto o scherzetto e tanto altro ancora!

Halloween: origini e significato. Questa festa cade il giorno prima del 1 novembre e “All Hallow Eve” sta a significare proprio “vigilia di tutti i santi”. Le radici di Halloween affondano nella tradizione celtica. Il 31 di ottobre segnava infatti il passaggio dall’estate all’inverno e durante tale giornata si soleva utilizzare una simbologia vicina al tema della morte. Era consueto indossare maschere spaventose e macabre.

È una festa come Ognissanti? Halloween non è una festività religiosa come quella di Ognissanti.

Toc toc: scherzetto o dolcetto? O come si suol dire negli Stati Uniti: “trick or treat?”, tradotto in italiano per l’appunto con “scherzetto o dolcetto?”. Questa formula sembra avere origini nel lontano Medioevo, quando tra il 1 e il 2 novembre, si faceva l’elemosina bussando di porta in porta.

La zucca? È arrivata dopo la rapa. Forse non tutti sanno che, prima delle ben note zucche, ad essere intagliate per la festa di Halloween come lanterne erano le rape.

I colori distintivi di Halloween sono l’arancione, il viola e il nero.

La strega è il costume più utilizzato. Nel giorno di Halloween sono molti i costumi utilizzati da grandi e piccini ma, tra questi, i più utilizzati sono quello della strega, del supereroe, del vampiro, del pirata, dello zombie e non manca Dracula!

(Foto: www.bhg.com)