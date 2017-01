In questi ultimi giorni si è lungamente parlato del corpo dei vigili del fuoco italiano. I nostri pompieri, assieme ai colleghi della protezione civile, si sono impegnati continuamente nel salvataggio dei cittadini terremotati nel centro Italia. Impegno che li ha tenuti occupati per giornate intere, giornate estenuanti passate a scavare tra metri e metri neve a temperature gelide.

Il governo e molte personalità facenti parte dello stardom e dei media hanno definito il corpo dei vigili del fuoco come un gruppo di persone eroiche e incredibilmente generose, ma non sono gli unici ad essersene accorti. Il tutto è cominciato in seguito al terremoto dello scorso Agosto: i giornali di tutto il mondo, infatti, si sono accorti della bravura dei nostri vigili del fuoco, che sono stati premiati con il Conrad Dietrich Magirus Award, il premio più rappresentativo, che viene dato annualmente al miglior corpo di vigili del mondo. In finale gli italiani hanno battuto Austria, Brasile, Cile, Colombia, Danimarca, Francia, Polonia ed Emirati Arabi.

Il caposquadra dei vigili del fuoco Antonio Di Malta ha così commentato la notizia “Un’emozione indescrivibile, essere riconosciuti in un contesto internazionale, soprattutto in casa della Germania. Ma il primo pensiero, appena in sala è esploso il boato, alla parola ‘Italia!’, è andato a tutti i colleghi che ancora oggi sono sul campo per portare aiuto alla popolazione. Ecco, alla parola ‘Italia!’ mi sono detto: questo è per voi! Per me è stato un grande onore aver rappresentato i miei colleghi ad Ulma”.

Insomma, nonostante spesso l’Italia venga criticata, anche internazionalmente, questa volta tutti si sono accorti dell’immensa bravura, della generosità e dell’innato senso di sacrificio che mostrano, di volta in volta, i nostri vigili del fuoco.

[fonti articolo: fanpage.it, sanremonews.it, meteoweb.eu]

[foto: Youtube]