Il Papa va al Quirinale e ad accoglierlo c’è anche il primo corazziere nero

Il primo corazziere nero. Ovunque vada il presidente della Repubblica loro sono presenti, vigili affinché tutto vada bene e sia garantita l’incolumità del primo cittadino d’Italia. Sono i corazzieri, la guardia d’onore del Capo dello Stato, una forza specializzata dell’Arma dei Carabinieri nella quale ha esordito anche il primo di origini brasiliane.

Il giovane non è passato inosservato nel corso della visita di Papa Francesco al Quirinale. Qui ha prestato servizio nell’imponente scalone che conduce al Salone dei Corazzieri dove il Papa e il Presidente Sergio Mattarella hanno tenuto i loro discorsi. Il giovane è nel reparto da due anni e, prima della visita del Papa al Quirinale, aveva prestato servizio anche in occasione della presenza del Presidente Mattarella alle celebrazioni per l’anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Il Reggimento Corazzieri si distingue dagli altri per due tratti distintivi: l’altezza dei militari e le loro uniformi. Infatti, per entrare a far parte della guardia d’onore del Presidente, bisogna essere alti almeno 190 cm, avere una costituzione armoniosa e saper cavalcare alla perfezione. La loro uniforme è davvero impressionante ed è costituita da giubbe da cavallo monopetto per appuntati e brigadieri e doppio petto per marescialli ed ufficiali. In particolari eventi, come la Festa della Repubblica del 2 giugno, i corazzieri indossano anche la tipica corazza del reggimento.

(Foto: Corriere della Sera)