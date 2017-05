Indonesia: è morto Sodimedjo, “l’uomo più vecchio del mondo”

La Bbc online ha riportato la notizia della morte di Sodimedjo, che con i suoi 146 anni, era considerato l’uomo più vecchio del mondo. La sua data di nascita, risalente al dicembre 1870, era attestata dai documenti posseduti dall’ultra centenario, sebbene la Bbc abbia specificato che l’Indonesia ha iniziato a registrare le nascite dal 1900.

Sodimedjo, conosciuto anche come “nonno Ghoto”, affermava di essere nato nel dicembre del 1870 sull’isola di Java. I suoi documenti sono stati valutati come validi dai funzionari locali sull base di varie carte che l’uomo aveva presentato e in occasione di colloqui. Sodimedjo è sopravvissuto a ben quattro mogli e fino agli ultimi giorni della sua vita non ha mai smesso di coltivare un suo vecchio vizio, quello del fumo.

(Foto: )