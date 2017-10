La Barbie umana, Pixee Fox: la sua trasformazione dopo 200 interventi

Non è una novità che gli esseri umani siano pronti a tutto pur di seguire le loro ossessioni, ma quanto compiuto da Pixee Fox lascia davvero sgomenti: questa ragazza, infatti, ospite di una recente puntata di Domenica Live, ha raccontato l’incredibile trasformazione cui si è sottoposta per assomigliare al suo idolo, la celebre Barbie.

Questa ventisettenne nata in Svezia ha rivelato di essersi sottoposta a ben duecento interventi di chirurgia estetica per assomigliare alla bambola più famosa del pianeta. Nel salotto di Barbara D’Urso è apparsa, invece, come una donna di plastica ma, oltre a lasciare di stucco i telespettatori, ha svelato particolari inquietanti sulle sue operazioni.

Un esempio? Le sei costole che si è fatta rompere per ottenere una vita più sottile. E per cambiare la fisionomia del suo viso si è sottoposta a un intervento che gli ha procurato la rottura momentanea della mascella: un’operazione molto dolorosa che gli ha provocato diversi fastidi.

In mezzo allo sgomento del pubblico, Pixee ha svelato il prezzo, incredibile, di tutte queste operazioni: oltre cinquecentomila dollari. Interventi che ha iniziato alcuni anni fa, nel 2011, quando decise di realizzare il sogno di diventare una Barbie umana. Nel corso del tempo si è rivolta ai migliori esperti in chirurgia del pianeta, ha viaggiato tra Europa e Stati Uniti e, per cambiare il colore degli occhi, si è recata perfino nella magica India.

A Domenica Live Pixee ha voluto, però, precisare che lei si sente un’opera d’arte vivente, e che il suo corpo è una sorta di work in progress. Alle altre donne non consiglia affatto di seguire il suo esempio, e ci mancherebbe, ma si ritiene qualcosa di diverso. “Non sono una Barbie ma qualcosa di nuovo”, ha spiegato a un’incredula Barbara D’Urso che poi ha mostrato le sue foto pre-interventi.

In quel caso i telespettatori hanno potuto vedere una donna molto bella e che non aveva bisogno di nessun intervento chirurgico. Ma l’ossessione di Pixee va oltre il concetto di bellezza, è qualcosa di intimo e che scava nella sua psiche. “Sono un progetto di scienza”, ha poi chiosato alla fine del suo intervento a Canale Cinque. Sta di fatto che la D’Urso, dopo aver invitato Rodrigo Alves, l’uomo che si è sottoposto a numerosi interventi chirurgici per diventare il Ken umano, sembra intenzionata a far conoscere ai suoi fan questi estrosi personaggi.

Bisogna riconoscere che, negli ultimi anni, la televisione sta dando sempre più visibilità alla chirurgia estetica, una scienza nata per intervenire sui difetti fisici. Con ospiti come Alves e Foxee, però, si lascia spazio solo agli eccessi che, come per tutte le cose, possono essere nel tempo deleteri.

