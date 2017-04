La pista ciclabile del lago di Garda sarà la più bella d’Europa

L’Italia non è un paese per ciclisti: gli amanti delle due ruote, infatti, sono spesso costretti a viaggiare in strada, correndo di volta in volta effettivi pericoli per la loro sicurezza. Proprio per questo, ogni volta che una nuova pista ciclabile viene aperta, un ciclista può tirare un sospiro di sollievo.

C’è una pista ciclabile, però, che oltre a essere utile per i suoi utenti può vantarsi già da ora, prima di essere terminata, di essere una delle più belle e spettacolari di tutta Europa: stiamo parlando della pista che correrà attorno al lago di Garda. Il percorso di oltre 140 chilometri farà da collegamento tra le località di Capo Reamol e Limone sul Garda e avrà un costo totale stimato attorno ai 102 milioni di euro. Il costo, tutt’altro che proibitivo, prevede la messa in sicurezza delle pareti rocciose. Il suo completamento è previsto per il 2021 e saprà appagare la vista dei tanti appassionati di bicicletta. Tra le particolarità della pista, anche la pavimentazione in materiale simile al legno, che promette di essere estremamente resistente anche alle intemperie.

Tale progetto, denominato Garda by bike, è stato finanziato dalla provincia di Trento e dalle regioni Lombardia e Veneto e avrà come fini ultimi quello di potenziare ancor di più il turismo, che in quelle zone già attira moltissime persone ogni anno, e quello di ridurre considerevolmente l’inquinamento, incentivando l’utilizzo delle bici.

Un progetto, dunque, che sembra destinato fin d’ora ad avere successo: laddove tutto dovesse andare come prestabilito, entro il 2021 l’Italia potrà vantare uno dei più suggestivi e bei percorsi ciclistici d’Europa, che sicuramente attirerà un numero sempre crescente di turisti curiosi.

[fonti articolo: siviaggia.it, repubblica.it, bikeitalia.it]

[foto: siviaggia.it]