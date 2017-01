Non è affatto vero che gli uomini preferiscono le bionde, molto meglio una donna intellettualmente poco stimolante e che non abbia avviato una solida carriera professionale. Non si tratta di uno scherzo, ma è quanto emerso da uno studio americano, realizzato dal “Personality and Social Pyschology Bulletin”, dove si è dimostrato, attraverso un’attenta ricerca, che le donne intelligenti hanno maggiori probabilità di rimanere single.

Se una volta le ragazze sognavano il tipico principe azzurro delle fiabe, adesso gli uomini aspirano ad avere al proprio fianco un partner che non sia brillante e che non abbia una propria autonomia. Ma per quale motivo, se una donna riesce a far carriera, è più facile che resti single? Per rispondere a questa domanda bisogna fare un ragionamento sociologico legato alla nostra cultura.

In quasi tutti i paesi occidentali, la donna ha raggiunto una certa indipendenza culturale e una maggiore libertà, ma non bisogna dimenticare che, fino al secolo scorso, era ancora giustificato il cosiddetto “delitto d’onore”. Però l’Italia resta ancora una nazione fondamentalmente patriarcale, e ciò ha impedito alla figura femminile di acquisire una maggiore indipendenza, sia economica che culturale.

Con il passare degli anni il ruolo della donna è cambiato nella società, non è rimasto relegato soltanto all’ambito domestico e alla crescita dei figli. Le donne, oggi, soprattutto quelle che riescono ad affermarsi a livello professionale, però devono pagare lo scotto di rimanere single. Perché, sempre secondo lo studio americano, gli uomini erano abituati all’idea di un partner passivo, che preferiva stare dietro ai fornelli piuttosto che a quello capace di guadagnarsi uno stipendio e a ottenere successo.

C’è anche un altro aspetto che bisogna analizzare: nel mondo del lavoro il sessismo è un fenomeno che esiste e di cui si parla troppo poco. Non è un caso, infatti, che nelle aziende i ruoli e le cariche più blasonate siano esclusivo appannaggio dei maschi. Tutto questo rivela un atteggiamento di ridicola sopraffazione nei confronti della donna, e sottintende anche un velato senso di disagio, da parte di molti maschi, di ricevere ordini da un collega di sesso femminile.

Questa mentalità retrograda e maschilista si manifesta anche nei rapporti sentimentali. Non bisogna stupirsi se molti uomini preferiscono le donne meno brillanti, che potranno, però, ambire a un partner migliore e con cui non ci siano conflitti. Perché il vantaggio di avere al fianco una donna sexy e stimolante a livello intellettuale dovrebbe, invece, essere motivo di orgoglio. Purtroppo, nella nostra cultura, alcuni stereotipi sono difficili da sconfiggere e, le donne intelligenti, potrebbero restare single ancora per molto tempo.

[Foto: Pinkblog]