Londra: il Big Ben si ferma per quattro anni

Il “Grande” Ben va in pausa. Ieri a mezzogiorno (le 13 in Italia), oltre un migliaio di persone si è radunato davanti al Parlamento di Londra per ascoltare in silenzio gli ultimi dodici rintocchi battuti dal Big Ben. Nei prossimi quattro anni, uno dei simboli più importanti di Londra, sarà sottoposto ad un importante progetto di ristrutturazione che ammonta a 29 milioni di sterline (pari a 31,7 milioni di euro). Il silenzio imposto alla campana più grande dell’orologio di Westminster è dovuto proprio ai lavori di ristrutturazione.



Lo scontro tra Theresa May e Jeremy Corbyn.

Un silenzio che ha causato anche lo scontro fra chi, come la premier britannica May, non voleva che il Big Ben venisse silenziato e chi, come il leader dei Labour, Corbyn, non faceva di questa ristrutturazione “un disastro nazionale”.

I precedenti momenti storici di silenzio del Big Ben.

La storia ci ricorda che il Big Ben non ha suonato soltanto poche volte nei suoi 157 anni di vita: tra le più lunghe c’è quella del 2007, durata sei settimane sempre per lavori di manutenzione, e quella del 1976, durata nove mesi per permettere di riparare i gravi danni al meccanismo dell’orologio.

La torre vittoriana, con i suoi 96 metri, è uno dei monumenti più fotografati della Gran Bretagna e rimarrà comunque funzionante, nonostante i rintocchi della campana non potranno riecheggiare per i prossimi quattro anni a causa dei lavori di manutenzione.

(Foto: Visit London)