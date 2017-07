Lufthansa: donna partorisce a bordo di un volo intercontinentale

Un nuovo nato tra le nuvole. Partorire a bordo di un aereo è un evento che si verifica raramente ma, quando accade, lascia un ricordo indelebile. Una donna di 38 anni ha dato alla luce il suo bambino su un volo intercontinentale partito da Bogotà (Colombia), e diretto a Francoforte (Germania). L’emozione per questo evento traspare tutta dalle parole del capitano dell’aereo della compagnia tedesca Lufthansa: “Una cosa del genere non mi era mai capitata in 37 anni di carriera”.

Presenti a bordo tre medici. Il bambino è venuto al mondo tra lo stupore dei passeggeri e di tutti i membri dell’equipaggio. Il capitano ha ricordato che il personale di bordo è addestrato per fronteggiare anche tali eventi che, seppur rari, richiedono massima attenzione e preparazione. Sul volo erano presenti tra i passeggeri anche tre medici che, con l’aiuto delle hostess, hanno aiutato la donna a partorire. Entrambi stanno bene.

(Fonte articolo: www.tgcom24.mediaset.it)

(Foto: thesun.co.uk)