L’Università di Copenaghen lancia un corso dedicato a Beyoncé

Che Beyoncé fosse una delle star più brillanti del panorama musicale odierno è cosa risaputa; che fosse una delle celebrity più in voga e potenti del mondo anche. E sì, si sapeva anche che ormai la sua celebrità avesse raggiunto anche gli angoli più remoti del pianeta. Ma che un’università prestigiosa come quella di Copenhagen volesse addirittura “dedicarle” un corso sembra quasi un’esagerazione.

Certo, il corso universitario su Beyoncé non tratterà della sua carriera musicale, quanto più dei messaggi che stanno alla base delle sue canzoni. La cantante è infatti nota anche per il suo impegno sociale, nella lotta contro il razzismo e le disparità legate al genere sessuale di una persona. Queen B è stata infatti spesso vista come un fulgido esempio di femminismo moderno, una donna capace di costruire un vero e proprio impero economico, grazie all’impegno e alla fatica. Una donna che si batte costantemente per la parità dei diritti tra maschi e femmine, che utilizza la musica come mezzo per veicolare i suoi messaggi.

Il professore Steinskog dell’università di Copenhagen ha dichiarato:

“Analizzeremo le sue canzoni e i suoi video musicali. Si porrà l’attenzione su tematiche quali il genere, la sessualità e la razza. Uno degli obiettivi è quello di introdurre il pensiero femminista del mondo afroamericano, che è ancora poco conosciuto in Scandinavia”.

Insomma, nonostante qualcuno possa storcere il naso alla notizia, sembra proprio che nella capitale danese abbiano le idee chiare. D’altra parte Beyoncé rimane ad oggi una delle persone più potenti del pianeta, capace con le sue canzoni di smuovere le coscienze delle masse.

[fonti articolo: corriere.it, optimaitalia.com, thelocal.dk]

[foto: eonline.com]