L’uomo più ricco del mondo? È sempre lui, Bill Gates

A 61 anni Bill Gates di traguardi ne ha raggiunti tanti, anzi tantissimi. Padre padrone dell’informatica moderna (almeno per quanto riguarda i sistemi operativi), Gates compare ormai da due decenni nelle classifiche degli uomini più ricchi del mondo. Anche quest’anno, stando a quanto scritto da Forbes, Bill è l’uomo più ricco della terra. Il suo patrimonio ammonterebbe alla cifra record di 86 miliardi di dollari, un’enormità guadagnata grazie al suo intuito per gli affari e alla genialità. Negli ultimi 22 anni Bill si è posizionato primo in questa prestigiosa classifica per ben 18 volte.

In seconda posizione troviamo Warren Buffet: il magnate della finanza americano deve accontentarsi di un patrimonio stimato in “appena” 76,5 miliardi di dollari. La fonte dei suoi guadagni strabilianti? La holding Berkshire Hathaway.

Chiude in podio Jeff Bezos, il genio che si trova dietro Amazon, azienda da lui creata e della quale detiene il 17%. Il 53enne (il più giovane dei tre sul podio), può contare su un “tesoretto” da quasi 73 miliardi di dollari. Davvero niente male.

Nell’ordine dei 70 miliardi di dollari rientra anche il magnate della moda Amancio Ortega: sappiate che ogni volta che comprate un capo d’abbigliamento da Zara versate un po’ del vostro stipendio a questo paperone spagnolo.

Solo in quinta posizione il nostro nerd preferito, Mark Zuckerberg. Il fondatore di Facebook ha più soldi che anni: nonostante la giovanissima età infatti (33 anni ancora da compiere), Mark ha già guadagnato la bellezza di 56 miliardi di dollari. Di tempo per scalare la classifica ne ha ancora molto, no?

Pensate che in questa classifica non ci sia posto per gli italiani? Sbagliato. Maria Franca Fissolo è in 29sima posizione grazie ai 25,2 miliardi di dollari guadagnati assieme al marito, l’imprenditore Michele Ferrero. Da top 100 sono anche Leonardo Del Vecchio, ossia il signore delle lenti per occhiali (è il patron di Luxottica) con i suoi 17,9 miliardi e l’ingegnere/imprenditore Stefano Pessina, che con un patrimonio stimato di circa 14 miliardi di dollari è l’ottantesimo uomo più ricco del mondo.

Fuori dalla classifica nomi importantissimi del jet set italiano quali Giorgio Armani, Silvio Berlusconi e Renzo Rosso.

Insomma, vi aspettavate di trovare questi nomi in cima alla classifica? Oppure vi ha stupito vedere, ancora una volta, il signor Microsoft sulla vetta del mondo?

