Michael Jackson è la celebrità morta che guadagna di più

Ci sono delle star che sono ormai defunte da diversi anni che però continuano ad avere molti guadagni come se fossero ancora in vita. Tra queste quella che continua a ricevere più denaro è Michael Jakson che resta al top della classifica di Forbes con 75 milioni di dollari di guadagno all’anno.

Il cantante è deceduto misteriosamente da 8 anni e continua ad essere stellare anche dopo la morte, dato che è entrato nel Guinnes dei Primati come l’artista che ha avuto più successo sia in vita che dopo la morte, avvenuta il 25 giugno 2009. Le cause stabilite sono quelle che sia stato colto da un attacco di cuore dovuto forse a qualche avvenimento, ancora misterioso. Forse il suo decesso sarebbe da attribuire ad una dose troppo elevata di Profol, un farmaco anestetico molto potente. In ogni caso la notizia della sua morte ha lasciato in silenzio tutto il mondo ed ha avuto un ritorno mediatico gigantesco, che ha fatto salire ancora di più i suoi guadagni. Proprio questa sarebbe la giustificazione per il primo posto attribuito al cantante da Forbes. Il suo impero continua ad essere tra i più ricchi di tutti e permane come simbolo indistruttibile della musica. I suoi eredi infatti continuano a raccogliere i frutti del suo successo.

Nella classifica stilata da Forbes vi sono altri musicisti di successo che post mortem hanno continuato a donare agli eredi ottimi guadagni. Nella classifica, tra i cantanti vi sono, oltre a Michael Jackson anche Elvis Presley con 35 milioni di dollari, seguito da Bob Marley con 32, poi Prince con 18 e John Lennon con 12 milioni. Nella classifica vi sono anche altri personaggi molto noti, come il giocatore di golf Arnold Palmer, che con 40 milioni di dollari occupa il secondo posto, mentre al terzo vi è il creatore dei Peanuts con 38 milioni. Nella lista vi è anche il musicista Tom Petty, l’autore Dr. Seuss, mentre l’ultimo posto, secondo Forbes è di 10 milioni di dollari di Albert Einstein. Tra le attuali fonti di guadagno di Michael Jackson ci sono: il nuovo album con tutte i suoi maggiori successi, la partecipazione al catalogo EMI ed un’esibizione a Las Vegas al Cirque du Soleil.

