Ognissanti e 2 novembre: perché si omaggiano i morti con i crisantemi?

Chi ha istituito la festività di Ognissanti? Oggi, 1° novembre, si celebra la commemorazione di tutti i Santi riconosciuti dalla fede cristiana (anche quelli non canonizzati). Fu Papa Gregorio IV che, nell’anno 835, scelse questa data per ricordare i santi apostoli e i santi martiri e confessori. Un altro Papa, Sisto IV, stabili nel 1575 l’obbligatorietà di Ognissanti per tutti i cristiani.

Perché si portano i crisantemi ai defunti? Il 2 novembre, invece, ricorre la commemorazione dei defunti e l’usanza di portare i fiori sulle tombe dei propri cari. C’è un fiore, in particolare, che simboleggia tale ricorrenza: il crisantemo. Questo fiore è considerato portatore di bene, gioia e prosperità nel mondo e la sua fioritura, in Italia, avviene in concomitanza delle festività di ognissanti e dei morti. Ecco svelato il perché i crisantemi vengono legati da molto tempo alla commemorazione dei defunti.

In Oriente, il crisantemo, è associato invece a eventi legati alla vita anziché alla morte: matrimoni, comunioni, compleanni etc. È persino il fiore ufficiale di un paese, il Giappone, dove viene omaggiato con un’apposita festa dall’imperatore. Un fiore, il crisantemo, decisamente carico di significati importanti, legati alla vita e alla morte, due eventi apicali che da sempre contraddistinguono la nostra esistenza.

