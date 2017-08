Perde l’anello in giardino: lo ritrova tredici anni dopo infilato in una carota

Tesoro ho perso l’anello in giardino. Una storia davvero incredibile quella accaduta a Mary Grams, di Alberta, in Canada. L’84enne perse il suo anello di fidanzamento nel 2004 mentre stava pulendo il suo giardino dalle erbacce. Un anello al quale era molto legata perché le era stato donato dal suo futuro marito nel 1951. E proprio al consorte, Mary Grams, non ha avuto il coraggio di confessare la grande perdita: “Non ho detto nulla a mio marito perché ero convinta che mi avrebbe mandata al diavolo”. La donna è riuscita a sostituirlo senza che lui ne sapesse nulla.

Una carota cresciuta nell’anello. La signora Grams si è poi trasferita dopo l’accaduto in un’altra casa, lasciando la fattoria a suo figlio e alla sua famiglia. La vita, si sa, riserva spesso delle sorprese ed ecco che, tredici anni dopo aver perso l’anello, la nuora di Mary Grams lo ritrova mentre raccoglie gli ortaggi in giardino. Una carota è cresciuta attorno all’anello mantenutosi intatto in tutti questi anni. Una grande sorpresa per la signora Grams poter indossare nuovamente il suo vecchio anello di fidanzamento preservato garzie anche alla carota.

(Foto: La Repubblica.it)