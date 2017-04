Roma, ritrovato acquedotto romano durante gli scavi della Metro C

Sembra proprio che terminare la linea C nella capitale Italiana sia un’impresa pressoché impossibile. Sono molti, infatti, i cittadini che si lamentano ormai da anni della situazione degli scavi, eppure c’è da precisare che la colpa non è delle amministrazioni che, nel corso degli anni, si sono succedute: bisogna sempre tenere a mente che il sottosuolo romano è ancora oggi ricchissimo di reperti archeologici, alcuni dei quali di grandissimo valore.

Uno dei ritrovamenti più importanti è stato fatto proprio in questi giorni: durante gli scavi nell’area di Villa Celimontana, che dista pochissimo dal Colosseo, è stato infatti rinvenuto un acquedotto romano risalente al terzo secolo avanti Cristo, di enorme prestigio. L’acquedotto è stato ritrovato verso la fine dello scorso anno, ma gli archeologici hanno preferito confermare il ritrovamento solo pochi giorni fa. Il funzionario archeologo responsabile dell’area Celio per la Soprintendenza di Stato, Simona Morretta, ha dichiarato riguardo al rinvenimento “I resti sono emersi durante i lavori della Metro C, scavo iniziato più di due anni fa, per un pozzo di aerazione del diametro di circa 32 metri e che coinvolge una superficie di circa 800 metri quadri.”

A pochissima distanza è stata altresì rinvenuta una tomba altrettanto antica: l’intera opera è stata dunque “smontata” in blocchi, così da poter essere spostata e conservata a dovere in aree predisposte. I tecnici stanno ora valutando di rimontarla, al fine di poter mostrarne la bellezza ai cittadini.

Insomma, se da una parte rimane di fondamentale importanza riuscire a garantire il termine dei lavori della linea C, è altrettanto importante conservare al meglio tutti i rinvenimenti archeologici che si faranno da qui alla fine degli scavi.

