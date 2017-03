Secondo il New York Times è il Pirlo il cocktail più buono

Si può affermare, senza paura di sembrare ridondanti, che il New York Times sia in assoluto il giornale più autorevole del mondo. E sembra anche che la redazione del quotidiano americano più diffuso ami particolarmente l’Italia, o quanto meno la sua cultura.

L’ultimo “oggetto del desiderio” italiano ad essere passato sotto la loro lente d’ingrandimento è stato il Pirlo, un cocktail di origine bresciana simile allo Spritz. La ricetta? Nonostante il clamore nato attorno a questo cocktail, prepararlo è a dir poco un gioco da ragazzi: vi basterà unire 2/3 parti di vino bianco secco, 1/3 di Campari (o Aperol), dell’acqua gassata e una fetta di arancia. Tutti ingredienti estremamente economici e facilmente reperibili in un qualsiasi supermercato di provincia.

Si diceva che il NYT lo ha descritto come il miglior cocktail del mondo, ma come sono arrivati a questa conclusione? La giornalista Rosie Schaap ne è rimasta incantata dopo averlo assaggiato in un noto bar della movida romana, lontana dunque dalla città che ha dato i natali al Pirlo. Schaap ha descritto il cocktail così “la ricetta del pirlo è semplice, e per completare il drink non si apre certo una bottiglia da 50 euro, anzi. Il significato del momento dell’aperitivo non è ubriacarsi, ma godersi un momento di riflessione. L’arte del pirlo sta nella sua capacità di essere sociale. Non troppo alcolico per far deragliare le conversazioni, non troppo lungo per non ordinarne un altro”. A chiusura dell’articolo la giornalista consiglia anche di gustare il cocktail con del buon formaggio e dei salumi.

Insomma, il Pirlo è il classico esempio di come “less is more”. Pochi ingredienti, dosati sapientemente, possono davvero dar vita a qualche cosa di speciale e incredibilmente gustoso.

[fonti articolo: bresciatoday.it, marieclaire.it]

[foto: ilpirlo.com]