Stupore a Pisa: nelle acque dell’Arno c’è un delfino

Pisa è considerata uno dei gioielli d’Italia. La sua torre pendente è famosa in tutto il mondo e, ogni anno, attrae milioni di turisti, così come la splendida piazza dei Miracoli e le molte vie, lungo le quali si respira la storia ad ogni angolo.

Da qualche tempo, però, Pisa è al centro della curiosità di molti per un altro motivo, molto più curioso a dirla tutta: nelle acque del fiume Arno, infatti, nuota un delfino.

Sì, avete letto proprio bene, un delfino: il mammifero (della specie tursiope troncato), si trova nel Arno dal 31 Dicembre, data in cui è stato avvistato per la prima volta. Nonostante la specie viva prettamente nelle acque salate del mare, può accadere che, laddove trovi le condizioni ideali, qualche esemplare scelga di stazionare in acque dolci, lungo fiumi o laghi. Ciò accade con frequenza ancor maggiore se tali condizioni “si presentano in assenza di elementi di disturbo, (in cui) l’animale può trovare opportuno stazionare per lunghi periodi in questi luoghi che non rappresentano proprio il suo habitat di vita”. A sostenerlo è una ricerca dell’Arpat, agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. Sempre secondo gli specialisti dell’Arpa hanno spiegato che l’Arno, per un animale come un delfino, può rappresentare un ottimo punto in cui vivere a causa dell’alto numero di prede e delle sponde relativamente vicine (la media è di circa 107 metri).

La sua presenza, comunque, ha creato anche qualche scompiglio: dal Comune gli addetti ai lavori consigliano a canoisti, pescatori e bagnanti di non avvicinarsi troppo all’animale e di mantenersi a una distanza di circa 100 metri da esso.

Insomma, questo ospite inatteso ha portato sì qualche problema organizzativo, ma i cittadini sembrano già averlo preso in simpatia.

