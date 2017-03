Lui si chiama Christian Whiteley-Mason e quanto ha compiuto rischia veramente di entrare nei Guinness World Record. Era il 1992 quando, ancora diciassettenne, iniziò a frequentare la scuola guida insieme ad altri giovani della sua stessa età. Ma quello che questo futuro manager nel settore immobiliare non avrebbe mai immaginato è che, per superare i test e ottenere la patente, ci sarebbero voluti venticinque anni e almeno trentatré tentativi.

Una notizia che ha suscitato un enorme clamore in tutto il mondo e che si è diffusa con ilarità soprattutto sui social. Lo stesso Christian si è dichiarato “ancora sotto choc” dopo aver appreso dall’istruttore che, l’esame valido per la patente, era stato da lui superato. Il suo è stato dunque un lungo e tortuoso calvario, fatto di prove e test mai superati che, nel corso degli anni, gli sono costati gli immancabili sfottò da parte di amici e colleghi.

“Non riesco ancora a crederci“, ha dichiarato Christian a un giornale locale, “di esserci riuscito dopo tutto questo tempo”. Anche quando in quel fatidico 2003 il suo quattordicesimo istruttore, dopo l’ennesimo esame terminato con un esito negativo, gli disse che in strada era un potenziale pericolo pubblico. In quel momento aveva deciso di rinunciare all’idea di poter ottenere la patente ma, superati i quarant’anni, si era convinto che doveva tornare di nuovo a frequentare i banchi di una scuola guida.

Il motivo della svolta? Il suo lavoro di agente immobiliare, che lo costringeva a spendere tanti soldi in mezzi pubblici e taxi per spostarsi da un luogo all’altro. Per questo Christian, lo scorso gennaio, ha ripreso a studiare ed è riuscito a superare tutti qui test che, nel corso di questi anni, si erano fatti ancora più complessi di quelli affrontati in passato.

Nonostante lo scetticismo della sua famiglia, dei colleghi e degli amici più cari, nel mese di marzo ha ottenuto quello che non era riuscito a conquistare nel 1992. E, a proposito di soldi, in tutti questi anni sono oltre diecimila le sterline spese in esami da parte sua.

Insomma questa vicenda, se da un lato fa sorridere, dall’altro sembra dimostrare che, con la forza di volontà, si può riuscire a ottenere qualsiasi risultato. “Questa vittoria mi ha cambiato la vita”, ha ammesso Christian, un risultato ottenuto proprio quando anche la sua famiglia aveva perduto ogni speranza.

Infine una piccola curiosità: adesso potrà viaggiare a bordo della sua Smart di seconda mano che ha acquistato in questi giorni. Christian finalmente potrà spostarsi per tutto il South Yorkshire e dimostrare a se stesso, ma anche agli istruttori che in passato lo avevano bocciato, che in strada non è un pericolo pubblico, ma, anzi, un uomo idoneo alla guida come milioni di altre persone.