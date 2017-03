Usa, ecco quanto guadagna Donald Trump

La dichiarazione dei redditi di Donald Trump va su Twitter. La rete televisiva Msnbc ha pubblicato un tweet nel quale ha scritto di essere entrata in possesso delle dichiarazioni dei redditi di Donald Trump relative all’anno 2005. La reazione della casa Bianca non si è fatta attendere e lo staff del Presidente ha attaccato duramente la Msnbc: “È illegale rubare e pubblicare le dichiarazioni delle tasse. Si è disperati per l’audience quando si è disposti a violare la legge per imbastire una storia su due pagine di dichiarazioni dei redditi di un decennio fa”. Inoltre, lo staff di Trump ha precisato che, nel 2005, il Presidente ha pagato in Texas 38 milioni di dollari di tasse su un reddito di 150.

Chi ha inviato la dichiarazione di Trump alla Msnbc? A mostrare in video le due pagine contenenti la dichiarazione dei redditi di Donald Trump, sono stati Rachel Maddow, conduttrice di Msnbc, e David Cay Johnston, giornalista vincitore del premio Pulitzer. È Johnston ad ammattere di aver ricevuto da una fonte anonima i documenti, facendo intendere che potrebbe essere stato lo stesso presidente Trump ad averli inviati.

Nelle due pagine vengono snocciolati i dati riguardanti il presidente. L’affondo di Trump contro i media disonesti include ora anche la rete televisiva Msnbc, verso la quale sono state usate parole molto dure. I democratici, con il consigliere del Democrat National Committee Zac Petkanas, chiedono che vengano rese note tutte le informazioni sulle tasse riguardanti il Presidente Donald Trump.

(Foto: Giornale di Sicilia)