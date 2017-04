Dormire e stare a letto è una delle vostre più grandi passioni, ma sapete bene che non vi porterà a guadagnare neanche un soldo bucato? Sappiate allora che in Francia, un gruppo di ricercatori dell’Istituto di medicina e fisiologia spaziale di Tolosa è alla ricerca di volontari per uno studio riguardante la microgravità: grazie a questa ricerca, avrete l’opportunità di passare 60 giorni interi sdraiati in un letto. L’intero studio porterà i pazienti a vivere in condizioni simili a quelle vissute dagli astronauti.

I requisiti per poter partecipare a questo “gustoso” esperimento? I candidati devono essere maschi, di età compresa tra i 24 e i 45 anni (un range piuttosto ampio), si deve essere in perfetta salute, senza alcun tipo di allergia, bisogna essere non fumatori e, last but not least, il candidato ideale deve praticare con regolarità documentabile sport.

Le cavie passeranno un totale di 88 giorni in ospedale: di questi 88 giorni, i primi 14 saranno di preparazione, gli ultimi 14 serviranno ai pazienti a tornare alla normalità della quotidianità. I 60 giorni centrali, come si diceva in precedenza, saranno passati completamente allettati.

Lo studio partirà a Settembre 2017 e si concluderà a dicembre 2017.

Come si diceva in precedenza, i candidati che passeranno le selezioni saranno anche pagati, ma quanto? Ben 16 mila euro. Sì, avete letto bene, vi pagheranno 16 mila euro per 88 giorni di lavoro: c’è da segnalare, però, che tale pagamento verrà dilazionato in 4 anni; quest’aspetto è l’unico che potrebbe farvi storcere il naso.

Insomma, amanti del sonno avete finalmente l’opportunità di essere pagati per quello che vi piace veramente stare: starvene tutto il giorno a letto!

