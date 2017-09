Dallas, Texas: otto persone morte in una sparatoria in casa

Una casa divenuta un cimitero. Nella città di Plano, in Texas (Usa), sono morte otto persone e altre due sono rimaste ferite in seguito ad una sparatoria avvenuta in una casa. Testimoni hanno parlato di un litigio tra un uomo e una donna, dopo il quale, a quanto sembra, l’uomo ha estratto la pistola e ha esploso 30-40 colpi. Il sospettato della strage è stato ucciso dalla polizia. Risultano ancora ignoti il movente e l’identità delle vittime.

La sparatoria ha avuto luogo vero le ore 20 di domenica. Plano è una grande città situata 30 km a nordest di Dallas. Una donna che ha assistito alla scena dice di avere visto “un uomo che litigava con una donna fuori di casa, ma non sono riuscita a sentire quale fosse il motivo della discussione. Mentre lei stava rientrando in casa, l’uomo ha estratto la pistola ed ha iniziato a sparare”. Un ulteriore testimone afferma di aver sentito “30 o 40 spari provenienti dall’interno della casa”.

Il portavoce del dipartimento di polizia di Plano ha dichiarato: “Sono qui da tutta la vita e non ho mai udito nulla del genere”. La polizia sta indagando sul movente che ha spinto l’uomo a far fuoco mentre tutti i coinvolti sono adulti. I feriti sono stati trasportati all’ospedale per ricevere i trattamenti medici.

(Fonte: www.tgcom24.mediaset.it)

(Foto: www.usatoday.com – WFAA-TV, Dallas-Fort Worth)