Ecco la prima sposa single d’Italia: ‘Sognavo il matrimonio, l’ho avuto’

Sposarsi da soli? A quanto pare si può. Il mondo ogni giorno accoglie notizie nuove e spesso sorprendenti come quella che arriva dalla Brianza, in Lombardia. Qui, Laura Mesi, istruttrice di fitness, ha deciso di sposarsi nientediméno che con se stessa! Compiuti i 40 anni meno di un mese fa, l’istruttrice brianzola ha deciso di convolare a nozze pur non avendo trovato un uomo con cui condividere la vita: “Un paio di anni fa, dopo aver compiuto 38 anni, ho detto alla mia famiglia, agli amici e a me stessa che se entro i 40 anni non avessi trovato il mio principe azzurro, mi sarei sposata anche da sola”.

Un matrimonio in grande per la prima sposa single d’Italia. Laura Mesi si è sposata a Vimercate, in una location esclusiva, con il classico abito bianco decorato con Swarovski e doppia fede nuziale: “Il ricordo più bello che ho di quel giorno è l’emozione che ho letto negli occhi di tutti, anche dei maschietti presenti e lo rifarei altre mille volte: anche se credo nell’amore penso che la cosa più importante sia amare se stessi prima di chiunque altro”. La neo sposina è stata accompagnata all’altare da suo fratello e dopo la cerimonia è volata in Egitto per vivere il suo viaggio di nozze. Il matrimonio di Laura Mesi, la prima sposa single d’Italia, sarà trasmesso anche su un canale televisivo.

(Fonte: www.monzatoday.it)

(Foto: Il Giorno)