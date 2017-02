“Ecco perché dovete prendervi cura della vostra ex moglie”. E il post va virale!

Billy Flynn Gadbois. Americano di Boston, padre di due figli. Divorziato. E una lettera verso la sua ex moglie di una eleganza d’altri tempi. Basta questo per riassumere il personaggio. Nella giornata di ieri Billy ha regalato una giornata speciale alla sua ex moglie. Ha poi spiegato il perché di questo gesto con una lettera condivisa su Facebook da oltre 200mila persone:

“Oggi è il compleanno della mia ex moglie, così mi sono alzato presto e ho comprato dei fiori e dei biglietti e un regalo da parte dei bambini per consegnarglielo e li ho aiutati a prepararle la colazione. Come sempre qualcuno mi ha chiesto perché diavolo faccia ancora tutte queste cose per lei. Questo mi infastidisce – prosegue nella lettera aperta – Sto crescendo due piccoli uomini. L’esempio che io do nel modo in cui tratto la loro madre modifica in modo significativo la loro visione e il loro modo di trattare le donne, e influenza anche la loro percezione delle relazioni. Penso che questo sia ancora più vero nel mio caso, perché siamo divorziati. Se non siete di esempio per i vostri figli, se non insegnate loro a costruire delle buone relazioni, lo pagherete entrambi. Andate oltre e siate un esempio, questa cosa è più importante di voi stessi – si conclude il messaggio – Crescete dei buoni uomini. Crescete delle buone donne. Per favore. Il mondo ha bisogno di loro, adesso più che mai.”

[Foto: corriere.it]