Giappone, morire di troppo lavoro: la storia di Miwa Sado

Morire di troppo lavoro. Miwa Sado è morta a 31 anni, nel luglio 2013, per il troppo lavoro e la testata giapponese per la quale lavorava, NHK, ha deciso di rendere nota la causa del suo decesso soltanto in questi giorni. Gli ispettori del lavoro avevano già accertato a pochi mesi dalla sua morte il motivo della scomparsa della reporter. Sado aveva accumulato in un mese ben 159 ore di straordinario e nei 30 giorni antecedenti la sua morte aveva avuto solo due giorni liberi.

Secondo le statistiche del governo sono circa duemila le persone che ogni anno si tolgono la vita in Giappone a causa del troppo lavoro. Gli ispettori hanno accertato che la giornalista Sado è morta di crepacuore a causa delle troppe ore di lavoro svolte come reporter. La testata presso cui lavorava era a conoscenza di questo impiego di ore fuori misura.

In Giappone vi è un’espressione, “Karoshi”, che sta ad indicare proprio la “morte da lavoro”. Persone vittime di ritmi di lavoro troppo pressanti che si sono suicidate perché non riuscivano a reggere orari fuori la portata di un essere umano. Sado non si è suicidata ma la causa della morte è la stessa.

Il governo sta tentando di risolvere il problema e tra le soluzioni ci sarebbe quella dell’introduzione di un tetto massimo di ore di straordinario e la multa per le aziende che non lo rispettano.

