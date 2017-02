Guida ai Pilot: quali sono gli show della stagione 2017-18 [seconda parte]

La seconda parte del nostro articolo dedicato ai pilot con i nuovi show della Fox e della NBC.

BEHIND ENEMY LINES

NETWORK: FOX

AUTORI: Nikki Toscano

La Fox ha ordinato il pilot per la serie adattamento del film Behind Enemy Lines, pellicola del 2001 con protagonisti Gene Hackman e Owen Wilson. L’episodio pilota è stato scritto da Nikki Toscano (Revenge) ed è descritto come “liberamente ispirato al film in cui un gruppo di soldani americani si ritrova intrappolato dietro le linee nemiche. La serie avrà diversi punti di vista e seguirà le vicende dei soldati ed ufficiali dell’intelligence a Washington che cercano di portarli in salvo“.

GHOSTED

NETWORK: FOX

AUTORI: Tom Gormican

La Fox ordina la commedia dal titolo Ghosted con protagonisti Adam Scott e Craig Robinson. Scott interpreterà il ruolo di un uomo che crede nei fantasmi, mentre Robinson sarà uno scettico che costituiranno un team che indaga su casi di attività paranormali. Lo show è così descritto:

“Uno scettico ed un uomo che crede nei fantasmi, vengono reclutati dal Bureau Underground per indagare sull’aumento delle attività paranormali a Los Angeles. I due scopriranno presto un mistero più grande che potrebbe minacciare l’esistenza stessa della razza umana“.

LINDA FROM HR

NETWORK: FOX

AUTORI: Geoff Barbanell, Itai Grunfeld

Una cattiva decisione presa sul lavoro sconvolgerà completamente la vita di Linda nella nuova commedia a camera singola della Fox.

THE PASSAGE

NETWORK: FOX

AUTORI: Liz Heldens

Basato sul bestseller del New York Times, il thriller inizia come uno show basato sulla cospirazione di un governatore e si trasforma poi in una saga apocalittica di vampiri che descrive fatti nell’arco di più di un secolo e descrive le avventure di una ragazza di nome Amy che deve salvare la razza umana.

THIN ICE

NETWORK: FOX

AUTORI: Liz Meriwether, Ed Macdonald, Mark Grimmer

Una commedia a camera singola su una donna che reclama i suoi sogni quando si ritrova in Antartide, circondata da un gruppo di disadattati.

SENZA TITOLO (MARVEL)

NETWORK: FOX

AUTORI: Matt Nix

Lo show racconta la storia di due genitori che scoprono che i propri figli sono dei mutanti e che vengono costretti a fuggire con loro da un governo ostile. La famiglia si unirà ad un gruppo clandestino di mutanti che combatte per la loro sopravvivenza.

ORVILLE, già ordinata la serie

NETWORK: FOX

AUTORI: Seth MacFarlane

CAST: Seth MacFarlane (Family Guy), Adrianne Palicki (Agents of S.H.I.E.L.D.), Penny Johnson Jerald (Castle), Scott Grimes (ER), Peter Macon (Shameless), J Lee (Family Guy), Halston Sage (Crisis)

Ambientati a 300 anni nel futuro lo show segue le avventure della Orville, una astronave un po’ sgangherata della flotta interstellare che affronta sfide cosmiche con il suo equipaggio di esploratori.

SENZA TITOLO

NETWORK: NBC

AUTORI: Mindy Kaling e Charlie Grandy

La NBC ha ordinato il pilot di una commedia a camera singola di Mindy Kaling e Charlie Grandy. La serie non ha ancora un titolo ufficiale e seguirà le vicende di “Vince, il carismatico proprietario di una palestra senza troppe ambizioni che vive con il fratello Michael, un idiota. La vita di Vince cambierà completamente quando scoprirà di avere concepito un figlio con la sua ex fidanzata del liceo Priya, che sarà interpretata dalla Kaling “.

WHAT ABOUT BARB?

NETWORK: NBC

AUTORI: Joe Port, Joe Wiseman

La NBC ordina il pilot una commedia basata sulla pellicola del 1991 Tutte le manie di Bob con protagonista Bill Murray. Nella serie il protagonista sarà interpretato da una donna come sarà una donna la psicoterapeuta che nel fil era interpretato da Richard Dreyfuss. Questa è la descrizione dello show:

“Una psicoterapeuta cerca di tagliare i ponti, senza successo, con uno dei suoi più difficili clienti finendo per guadagnare un nuovo membro di famiglia.” Il pilot sarà scritto da Joe Port e Joe Wiseman (The Office, The Odd Couple).

FOR GOD AND COUNTRY

NETWORK: NBC

AUTORI: Dean Georgaris

Uno sguardo alla vita militare di alcuni coraggiosi uomini che fanno sacrifici personali e professionali per affrontare uno dei lavori più difficili e pericolosi al mondo.

GOOD GIRLS

NETWORK: NBC

AUTORI: Jenna Bans

Tre moglie e brave ragazze si ritrovano coinvolte in circostanze disperate e decidono di fare di rischiare tutto per riprendersi il potere che hanno perduto.

HAPPY PEPPERS

NETWORK: NBC

AUTORI: Max Mutchnick, Jeff Astrof

Un fratello ed una sorella si ritrovano a vivere insieme fin da quando erano ragazzi dopo che uno dei due soffre per un grave lutto. Si ritroveranno così a sostenersi, a diventare di nuovo amici ed ciascuno la spalla su cui piangere l’uno per l’altro.

REVERIE

NETWORK: NBC

AUTORI: Mickey Fisher

Un thriller su un ex detective specializzato in comportamento umano che viene coinvolto nel lancio di un avanzato programma sulla realtà virtuale che potrebbe avere conseguenze inaspettate e pericolose.

THE SACKETT SISTERS

NETWORK: NBC

AUTORI: Luke Del Tredici

La commedia a camera singola segue la storia della famiglia Sackett che viene riunita quando due delle sue esponenti fanno un atto di eroismo pubblico e vengono costrette a viverne le conseguenze.

SPACED OUT

NETWORK: NBC

AUTORI: Adam Sztykiel

Commedia a camera singola che racconta la storia di un genio che cerca di adattarsi alla vita lavorativa all’interno di un team che deve costruire un razzo per Marte.

SENZA TITOLO

NETWORK: NBC

AUTORI: Kourtney Kang

CAST: Isabella Russo

La commedia descrivo come sia sia crescere come figlia unica in una famiglia mista di Philadelphia che deve affrontare i quotidiani problemi della società moderna mentre cerca di diventare una Laker Girl come il suo idolo Paula Abdul.

SENZA TITOLO

NETWORK: NBC

AUTORI: Mike O’Brien

Un professore della Ivy League perde il suo prestigioso lavoro e si ritrova ad insegnare come professore di biologia in un liceo in cui comincia ad usare metodi di insegnamento non ortodossi e sfrutterà i ragazzi per complottare la propria vendetta contro chi gli ha fatto del male.

SENZA TITOLO

NETWORK: NBC

AUTORI: Warren Leight

Una serie che segue un team di medici ed infermiere dell’ospedale di Brooklyn quando diventa uno degli unici ospedali attivi dopo l’arrivo di un catastrofico uragano che colpisce la città.

WILL & GRACE, già ordinata la serie

NETWORK: NBC

AUTORI: Max Mutchnick, David Kohan

CAST: Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes, Megan Mullally

Il revival della famosa serie in 10 episodi.