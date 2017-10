Honolulu: multa per chi attraversa la strada guardando il cellulare

E’ un provvedimento insolito quello che il consiglio comunale di Honolulu ha indetto per quei cittadini “distratti” che, attraversando la strada, guardano il loro smartphone.

D’ora in poi, dunque, nella capitale hawaiana i pedoni che attraverseranno la carreggiata dovranno guardare con attenzione il flusso del traffico e non le notifiche che arrivano sui loro dispositivi mobile. Kirk Caldwell, attuale Sindaco di Honolulu, ha dovuto firmare questo provvedimento dopo che le persone coinvolte negli incidenti stradali a causa della loro sbadataggine era aumentata.

Gli smartphone non si sono diffusi solo nelle scuole e all’interno delle classi, distraendo gli studenti, ma anche per strada. Secondo il rapporto redatto da un portavoce del consiglio di sicurezza nazionale di Honolulu, è stata creata una voce apposita, definita, appunto, “camminata distratta”, che racchiude tutti gli incidenti avvenuti tra il passaggio di un marciapiede e l’altro.

In uno studio, realizzato dall’Università del Maryland tra il 2000 e il 2011, più di undicimila incidenti stradali sono stati causati dall’utilizzo scomposto degli smartphone. Una cifra enorme che merita maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Per questo motivo è auspicabile che la legge approvata a Honolulu possa allargarsi anche ad altre nazioni, visto l’alto numero di vittime coinvolte. Naturalmente ci sono le eccezioni: il cittadino hawaiano che incappa nella multa, se riesce a dimostrare che stava utilizzando il cellulare per chiamare i soccorsi o la polizia, non riceverà la sanzione. Essa è prevista solo per tutti quelli che amano smanettare all’incrocio delle strade e che possono provocare danni a loro stessi, ma anche ad altri cittadini.

Non sono mancate le critiche di fronte a questo provvedimento. Molti dei cittadini di Hononulu, infatti, in merito a questa legge hanno replicato che essa limiterebbe in qualche modo la loro libertà personale. Una fastidiosa interferenza che il consiglio comunale applicherebbe nella loro vita di tutti i giorni. Ed è sui social che, questo fronte di opposizione, ha fatto sentire la sua voce, creando dei veri e propri gruppi di protesta.

Polemiche a parte, sembra che, la sanzione applicata nella capitale delle Hawaii, possa allargarsi in Italia e in altri paesi della comunità europea. Perché è inammissibile che, per una strana forma di dipendenza da smarthone, si rischino incidenti e, in alcuni casi, anche la morte. Salvaguardare sé stessi è un modo utile per consentire agli automobilisti di non trovarsi di fronte a dei pedoni distratti e investirli. In fondo, tempo per utilizzare il cellulare si può sempre trovare, ma bisogna pure utilizzarne altrettanto per attraversare la strada con maggiore prudenza.

