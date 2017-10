La Corea del Nord pronta a lanciare nuovi missili verso gli Usa

Scatta l’allarme sicurezza negli Stati Uniti poiché secondo alcune fonti segrete il dittatore coreano Kim Pyongyang avrebbe fatto spostare 30 missili da lanciare verso l’America.

Secondo quando calcolato i missili dovrebbero essere sufficienti per sorpassare la capacità difensiva a ombrello dell’avversario. Un eventuale fallimento avrebbe come conseguenza una catastrofe dal punto di vista politico. Negli Usa intanto continuano le esercitazioni per difendersi al meglio e fanno sapere che sono pronti per intercettare i missili coreani. È infatti questa la risposta che molte fonti militari hanno rilasciato più volte suscitando però le perplessità di alcuni esperti. I pareri in merito sono discordanti. Alcuni sostengono la sicurezza americana e del Pentagono, che se ha rilasciato un messaggio del genere vuol dire che crede nelle proprie capacità e mezzi difensivi. Altri ritengono che la questione sia molto più difficile poiché ritengono che le possibilità di distruggere in volo un missile lanciato dalla Corea del Nord sia molto difficile. Infatti, secondo i più scettici, le esercitazioni che sono state portate avanti finora hanno dimostrato che l’ombrello difensivo statunitense non è poi così inespugnabile come le fonti militari lascino credere. Ciò che è più sicuro è che le minacce di Kim Pyongyang mettono sempre più paura e preoccupazione e l’eventualità di un attacco diventa sempre meno remota.

Analizzando la difesa degli Usa emerge che si tratta di un sistema a cerchi che si trovano disposti in vari punti del pianeta. Vi è il sistema Patriot in Giappone, il Thaad in Sud Corea e nell’isola di Guam, il Aegis in Alaska e in California. Vengono usati dai 3 ai 4 ordigni contro un nemico in arrivo. Un ruolo molto importante è quello dei satelliti spia che sono in grado di localizzare il fuoco del lancio tramite un sistema di infrarossi. La parte più impegnativa e tecnologicamente avanzata è svolta da radar SBX che si trova su una piattaforma galleggiante e il TPY-2 che invece è ubicato sulla terraferma. Secondo i più scettici tale complessità di sistema non sarebbe sufficiente a fermare i missili coreano poiché Patriot e Thaad non sono in grado di bloccare il missile subito, ma solo nella sua fase finale. Aegis invece sembrerebbe più efficace ma solo se le navi su cui è stato collocato si trovassero a pochi chilometri dalla costa. In una situazione del genere si ha anche poco tempo per intervenire, secondo stime non dovrebbero essere più di due dimuti.

[Foto: www.corriere.it]