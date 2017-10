La stanza del killer a Las Vegas: le foto di Paddock e delle armi

La camera d’albergo usata come un’arsenale di guerra. Entrare nella stanza del killer di Las Vegas, Stephen Paddock, il 64enne che ha ucciso 59 persone durante un concerto country, è come mettere piede sul set di un film di guerra. Nella stanza sita al 32esimo piano del Mandalay Bay Resort ci sono armi nella vasca da bagno, sui tappeti, sul pavimento.

Paddock è rimasto chiuso in camera per quattro giorni. In un angolo della camera si vede ciò che è avanzato della cena consumata da Paddock in camera. L’uomo si sarebbe rintanato in albergo per ben quattro giorni, non uscendo mai dalla stanza fino al giorno del compimento della strage. Un periodo passato forse a combattere con se stesso e con quello che la sua mente, purtroppo, aveva deciso di compiere.

Paddock si è tolto la vita prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli uomini delle forze dell’ordine, arrivati poco dopo che l’uomo si è tolto la vita, hanno trovato anche un blocco con alcuni appunti. Il cadavere di Paddock era steso a terra accanto ad un fucile e al suo supporto, adoperato per prendere la mira e compiere l’ennesima strage in un paese, gli Stati Uniti, che non riescono a porre un freno all’uso delle armi.

(Foto: theguardian.com)