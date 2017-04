L’incredibile storia di un uomo e una donna morti mano nella mano

Quello che è capitato a Isaac e Teresa Vatkin è una di quelle vicende capaci di appassionare il mondo intero. Questi coniugi argentini, infatti, dopo sessantanove anni di matrimonio, hanno esalato quasi insieme l’ultimo respiro, trascorrendo insieme gli ultimi istanti della loro vita.

Entrambi ricoverati nell’Highland Park Hospital per problemi di salute, avevano ottenuto grazie all’insistenza dei famigliari la stessa camera per trascorrere gli ultimi istanti di vita insieme. Ad andarsene per prima è stata Teresa, malata di Alzheimer, ma quaranta minuti dopo anche Isaac l’ha raggiunta verso quel grande viaggio che tutti dobbiamo compiere.

Un rapporto d’amore durato quasi settant’anni che è finito in una sorta di ultimo addio. La scena più commovente è stata quella che hanno raccontato i famigliari e il personale medico dell’ospedale: Isaac e la sua compagna, infatti, si sono tenuti per mano fino alla fine, nonostante la malattia e il dolore.

Isaac e Teresa si erano conosciuti in Argentina ma vivevano entrambi distanti l’uno dall’altra. All’inizio della loro relazione si scrivevano appassionate lettere d’amore, in un’epoca in cui non esisteva Internet. In seguito sono partiti per gli Stati Uniti, lasciando la loro terra natia per cercare un futuro migliore. Giunti nell’Illinois hanno costruito qui le loro nuove radici, si sono sposati e hanno lavorato tutta la vita crescendo i loro figli.

Ed è proprio un membro della loro famiglia ad aver rilasciato una dichiarazione pubblica: “Ho pensato che se avessero saputo di essere l’uno in compagnia dell’altra, sarebbero stati più tranquilli”, ha spiegato Debbie Handler al Daily Herald. Un altro nipote ha raccontato ai giornalisti che Isaac, quando ha appreso la malattia di sua moglie, ha iniziato a usare il computer e a fare ricerche sull’Alzheimer. Ed è proprio grazie a queste testimonianze se la Bbc gli ha dedicato un servizio che ha fatto il giro del mondo.

Durante l’orazione funebre sono intervenute molte persone e c’è stata tanta commozione tra i presenti perché Teresa e suo marito erano molto amati dalla loro comunità. A darle l’ultimo saluto sono accorsi tutti, commossi da quanto successo in quegli ultimi istanti della loro storia d’amore. Perché quel tenersi mano nella mano fino alla fine è la dimostrazione che una relazione può durare tutta una vita. In tempi in cui aumentano i divorzi e le relazioni sentimentali entrano in crisi dopo pochi mesi, i coniugi Vatkin restano un esempio concreto in cui, una volta tanto, sono i valori a vincere e non le apparenze.