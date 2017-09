Londra nega la licenza a Uber: la società non rispetta le regole

L’agenzia Transport For London ha recentemente diramato un comunicato contro Uber negando alla società statunitense il rinnovo della licenza. Una scelta drastica che dunque impedirà all’azienda di operare nelle strade della capitale britannica e che è stata appoggiata dal sindaco Sadiq Khan.

Il primo cittadino, in merito a questa vicenda, ha dichiarato: “Bisogna giocare secondo le regole, ma Uber, pur essendo un servizio innovativo, non deve minare alla sicurezza delle persone”. Khan si riferisce ad alcuni recenti episodi che hanno minato la credibilità stessa di Uber. Uno su tutti l’utilizzo del software Greyball, che consentiva agli autisti di evitare i controlli da parte delle autorità e mascherare la posizione reale delle auto.

Aggiungiamoci le mancate segnalazioni di reati da parte dei conducenti, nessun tipo di informazione sul loro passato e la facilità con cui essi riescono a ottenere certificati medici idonei, hanno spinto Transport For London a comunicare l’intenzione di non rinnovare la licenza a Uber e a tutelare la sicurezza del cittadino.

Una volta scaduti i termini della licenza Uber avrà a disposizione ventuno giorni per fare ricorso. La startup americana ha risposto con un comunicato stampa scritto da Tom Elvidge, general manager che si occupa della divisione londinese di Uber, che ha accusato in prima persona il Sindaco Fariq Khan di non salvaguardare la libertà di scelta del consumatore.

In merito agli autisti, ha spiegato Elvidge nel suo comunicato, possiedono tutti i tipi di requisiti previsti dalla legge. Il manager ha voluto rimarcare l’affidabilità della tecnologia utilizzata da Uber, che permette di monitorare i tracciati registrandoli sul Gps, garantendo quindi una maggiore sicurezza ai propri clienti.

Fondata nel 2009 Uber è una società di trasporti privata che ha avuto una rapida diffusione in tutto il mondo, dalle maggiori capitali europee fino alla Cina. Con un’apposita app si può prenotare in qualsiasi momento un’auto privata e seguirne il percorso sul proprio smartphone. L’innovazione apportata da questo servizio, però, ha causato le proteste da parte dei tassisti, che vedono Uber come uno strumento di concorrenza sleale.

Il secco no ricevuto da Londra è soltanto l’ultimo dei problemi che l’azienda statunitense deve affrontare. Alcuni mesi fa il fondatore di Uber, Travis Kalanick, ha lasciato l’azienda a causa del suo sostegno a Donald Trump, dopo le proteste della maggior parte dell’utenza. Al suo posto è arrivato l’iraniano Dara Khosrowshahi, e a lui è stato affidato l’obiettivo di rilanciare la startup. Il suo primo incarico, però, sarà convincere Londra a rinnovare la licenza alla sua azienda, compito che si prospetta molto complicato.

[Foto: Sky News]