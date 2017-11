Lorenzin parla di Sofia, la bambina morta di malaria: ‘Il contagio è avvenuto nell’ospedale’

Il ministro Lorenzin: “Il contagio di Sofia non è avvenuto fuori dall’ospedale”. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, parlando della morte di Sofia, la piccola di 4 anni morta il 4 settembre per aver preso la malaria, ha affermato: “Possiamo escludere assolutamente che la malaria sia stata presa in un contesto esterno all’ospedale di Trento”.

Non ci sono ceppi di zanzare. Un dato che per la Lorenzin è importante: “Questo mi sembra un conforto perché vuol dire che non abbiamo ceppi di zanzare che sono vettori malarici. Da un certo punto di vista siamo tutti più sicuri. Sono state fatte varie ricerche su questo. Avremo adesso il report finale dell’istituto di sanità”. Stando a quanto riportato da alcuni quotidiani, dai primi risultati delle analisi disposte dopo la morte di Sofia, sarebbe emerso che il ceppo parassita che ha ucciso la piccola è lo stesso di quello identificato nelle due bambine del Burkina Faso. Le piccole erano rientrate dal loro paese d’origine ed erano state ricoverate nello stesso ospedale in cui era Sofia.

