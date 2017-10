Michelle Liu, blogger inglese: ‘Porto il mio mento in giro per il mondo’

Portare il proprio mento in giro per il mondo. Michelle Liu, giovane blogger inglese, ha deciso di far conoscere il suo mento in tutto il mondo: “Il mio mento divertiva molto i miei amici e così ho deciso di condividerlo con il mondo”. In ogni posto in cui si reca Michelle si scatta una foto con il mento in avanti e la bocca aperta ad un sorriso. In alcune foto è anche assieme ad altre persone che imitano la sua posa. Il tutto finisce sul suo profilo Instagram, “Chinadventures“ (“Chin” in inglese significa “mento”).

Il social non solo per selfie ripetitivi e banalità. La 21enne si è immortalata con il suo mento in molti paesi del mondo: Stati Uniti, Polonia, Cina, Olanda, Francia, solo per citarne alcuni. Sin da piccola ha avuto la passione per il viaggio ed oggi ha ben 32.000 follower su Instagram che la seguono con interesse. In un’intervista al giornale online Mic, la blogger ha detto: “Il mio mento divertiva molto i miei amici soprattutto quando ero alle scuole medie, al liceo e all’università. Così ho deciso di condividerlo con il mondo”. Di certo la scelta di Michelle, che denota grande creatività e intelligenza, va a contrastare l’attuale mania di scattarsi foto, spesso banali e artefatte, e poi postarle ogni giorno sui social: “In un certo senso volevo riuscire a intrattenere i miei amici e farli ridere, ma per me è anche un modo di incoraggiare le persone a non preoccuparsi troppo del proprio aspetto fisico“, ha affermato Michelle nel corso di un’intervista al giornale Independent.



(Foto: Bored Panda)