Milano città del cinema: record di richieste per girare film e serie televisive

Negli anni d’oro del cinema italiano era Roma la città che i grandi registi sceglievano per produrre le loro opere. Gli studi di Cinecittà erano utilizzati anche dagli stranieri, memorabili le scene di Ben-Hur girate nella Capitale, ma sembra che oggi questa tendenza sia cambiata. E, infatti, Milano la città più gettonata per girare film, spot e serie televisive, con oltre trecento richieste giunte nella prima metà del 2017.

Quarantaquattro sono le produzioni straniere che hanno compiuto regolari accordi con il Comune di Milano per trasformare la città della Madonnina in un vero e proprio set cinematografico. Una tendenza davvero positiva e che non deve sorprendere perché, già nel 2015, il Duomo fu utilizzato per girare molte scene de I Medici, serie di grande successo trasmessa su Rai Uno e con protagonisti Dustin Hoffman e la bellissima Miriam Leone.

L’interesse per Milano è aumentato in maniera positiva quest’anno, quando oltre duecento produzioni dedicate alla moda hanno immortalato le piazze e le strade di questa stupenda città realizzando video e shoot fotografici. Le serie televisive realizzate utilizzando lo sfondo del capoluogo lombardo solo nel 2017 sono cinquantanove, mentre ventinove è il numero di cortometraggi e lungometraggi girati.

Cifre che confermano il trend positivo che Milano sta avendo. Le location più gettonate sono sicuramente quelle del centro, con Piazza Duomo a farla da padrona, ma anche Piazza della Scala e la meravigliosa Galleria Vittorio Emanuele II. Pure il Castello Sforzesco è un set a cielo aperto, un luogo imprescindibile per quanti vogliano realizzare opere storiche e di una certa rilevanza culturale, così come il celebre Arco della Pace e, per gli amanti della natura, la scelta ideale è il rinomato Parco Sempione.

E se le produzioni italiane e straniere non sono rimaste insensibili davanti al fascino di Milano, da Palazzo Marino giunge un comunicato che conferma questo grande successo dovuto, soprattutto, a una politica più semplice e meno burocratica nei confronti delle procedure da adottare per allestire un set nella città.

Insomma, anche il grande Totò in un suo intramontabile film, insieme al compare Peppino, si trovò a visitare il Duomo. Poco importa se il comico napoletano lo scambiò per il Teatro La Scala inscenando poi la gag con il vigile milanese scambiato per gendarme austriaco. Milano, ormai, è una vera città dello spettacolo conosciuta e apprezzata in tutto il mondo non solo per quanto concerne la moda, ma anche per le produzioni televisive e cinematografiche.

[Foto: milanoevents.it]