Pubblicità sessista a Parigi. “Studiare? Meglio trovare un uomo ricco”

E’ bastato uno slogan, apparso su un enorme tabellone, a far scoppiare un’aspra discussione nella città di Parigi su cosa sia lecito o no diffondere attraverso una campagna pubblicitaria. Ecco il testo: “Romanticismo, passione e nessun debito per potersi finanziarsi gli studi: inizia a uscire con uno Sugar Daddy o una Sugar Mama”.

Quello che avete appena letto è lo slogan utilizzato per pubblicizzare Rich Meet Beautiful, un sito specializzato in incontri amorosi. Immediata la reazione del comune parigino che, in merito alla campagna pubblicitaria, ha parlato di induzione alla prostituzione. Perché i cosiddetti Sugar Daddy sono uomini danarosi, imprenditori che possono, grazie ai loro soldi, favorire i più giovani. Infatti sono i Sugar Baby l’oggetto del desiderio di queste persone che, in cambio di un incontro (non per forza di tipo sessuale), garantiscono a ragazze e ragazzi intraprendenti di ottenere quello che vogliono. Il comune ha voluto aprire formalmente un’inchiesta per stabilire la correttezza dello slogan realizzato per il sito Rich Meet Beautiful.

L’autore di questa campagna pubblicitaria, Sigurd Vedal, imprenditore che ha utilizzato lo stesso manifesto in altre città europee, si dichiara totalmente estraneo all’accusa di induzione alla prostituzione. Secondo Vedal il tema trattato non è il sesso, ma gli incontri e le relazioni tra persone consenzienti e che scelgono in libertà chi frequentare.

In merito si è espresso anche il sindacato studentesco di Parigi che ha spiegato quanto sia difficile provare che Rich Meet Beautiful sia una piattaforma che favorisca la prostituzione. Perché tra i Sugar e i giovani non ci sono scambi di denaro, almeno non avvengono nel sito, e, per questo motivo, non ci sono argomenti validi per far intervenire la legge.

Questa campagna pubblicitaria incoraggia i giovani e quelli più vulnerabili dal punto di vista economico o emotivo a iniziare conoscenze con persone adulte e danarose. Il tema della discussione è, appunto, se sia giusto accettare l’aiuto economico di questi Sugar per finanziare i propri studi.

Rich Meet Beautiful, grazie all’enorme polverone mediatico, ha comunque ottenuto la visibilità cui ambiva. Sotto questo punto di vista la pubblicità si sta diffondendo a macchia d’olio. L’importante è che se ne parli, dunque, ma intanto a Parigi i manifesti incriminati sono stati sequestrati a causa delle dovute autorizzazioni.

Insomma, in un periodo in cui lo scandalo Weinstein è ancora sulla cresta dell’onda sta passando uno strano messaggio per i più giovani, ossia, che per avere successo bisogna utilizzare ogni tipo di scorciatoia. I ragazzi e le ragazze dovrebbero capire che è meglio non percorrerle certe strade perché, alla fine, lo scotto da pagare può essere più salato di quello che sembra.

