Raqqa è stata liberata costando la vita a 3 mila persone

È stato un grande successo per le forze filo-curde, guidate dagli Stati Uniti anche se la vittoria ha avuto un gusto troppo amaro per permettere festeggiamenti. Infatti durante l’ultima battaglia sono stati troppi i morti.

Raqqa finalmente è stata liberata dall’oppressione dell’Isis e dallo Stato Islamico. Tale notizia è stata diramata dalle forze democratiche cristiane. Già in precedenza si hanno avuto dei grandi risultati ma prima di gridare vittoria è stato necessario smantellare anche le cellule più piccole composte da Jihadisti che si erano infiltrati tra la popolazione. In una città ormai distrutta sventola la bandiera delle truppe siriane dove le stesse truppe scattano foto ricordo. La battaglia è durata circa 4 mesi e ha visto la morte di 3250 persone tra cui oltre mille feriti. Inoltre 270 mila siriani sono dovuti scappare per sfuggire ai massacri e alle bombe. L’assalto finale è scattato domenica e le postazioni dei miliziani sono cadute una dopo l’altra. Le parti più colpite, ridotte in maceria sono lo stadio, l’ospedale e la piazza principale dove le truppe alleate hanno piantato la loro bandiera come simbolo di liberazione.

Quella piazza era diventata ben nota come la rotonda dell’inferno, dove avvenivano le decapitazioni dell’Isis, molte delle quali hanno fatto il giro del mondo colpendo per la crudeltà e la violenza. A queste manifestazioni dell’orrore venivano costretti ad assistere anche i bambini. Con la caduta di Raqqa si segna una svolta importante per le forze di coalizione e una dura sconfitta per lo stato islamico che segna un momento di sbando del califfato. Infatti oltre a Raqqa ha subito altre pesanti perdite di territorio come quanto avvenuto in Iraq. L’importanza di questa città era data dal fatto che qui vi era il quartier amministrativo dell’Isis e sempre qui venivano convogliati i foreign fighter, un esercito di musulmani e non proveniente da tutto il mondo. Si tratta di una vittoria importante ma non bisogna cullarsi. Infatti le cellule di questa nuova di forma di criminalità potrebbero ricompattarsi in altri luoghi. Non si esclude che ciò avvenga in Europa. Nella piazza silano intanto militari tra cui tante donne che sono state fondamentali per questa vittoria. Un importante monito viene lanciato dall’Osservatorio per i diritti umani secondo cui il bilancio delle vittime potrebbe essere molto più grave di quello che è emerso poichè sotto le macerie, le tante case distrutte, potrebbero trovarsi ancora i corpi senza vita dei siriani.

