Ricette d’autunno: risotto con zucca e gorgonzola

Risotto con zucca e gorgonzola: benvenuto autunno. L’autunno porta sulle nostre tavole i nuovi frutti della terra e tra questi vi è la zucca. Il suo colore e la sua dolcezza la rendono protagonista di moltissime ricette e in quella che vi proproniamo oggi va ad insaporire il risotto assieme al gorgonzola.

Ingredienti per 4 persone:

350 grammi di riso;

150 grammi di gorgonzola;

200 grammi di zucca;

1 scalogno;

1 bicchiere di vino bianco secco;

1 litro di brodo vegetale;

Olio extra vergine di oliva q.b.;

Sale e pepe q.b.

Preparazione:

Per prima cosa sbucciare la zucca, tagliarla a piccoli cubetti e poi cuocerla al vapore per circa 15 minuti. Su un tagliere tritare finemente lo scalogno e tagliare a pezzetti il gorgonzola. In un pentolino preparare un litro di brodo bollente.

In una casseruola bassa e grande mettere a scaldare l’olio, aggiungere lo scalogno tritato e il riso. Tostarlo per circa due minuti per poi versarvi del vino bianco da far sfumare. Proseguire la cottura del riso aggiungendo un mestolo di brodo bollente e avendo cura di girare lentamente. Aggiungere il brodo a mano a mano che questo viene assorbito durante la cottura.

A metà cottura aggiungere la zucca e negli ultimi minuti unire anche il gorgonzola. Mantecare tuti gli ingredienti e aggiustare di sale e pepe.

Il risotto con zucca e gorgonzola è pronto per essere portato in tavola!

(Foto: Riseria Re Carlo)