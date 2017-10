Il 12 ottobre l’asteroide 2012 TC4 sfiorerà la terra

Di asteroidi è pieno l’universo e spesso accade che alcuni di questi passino vicino l’orbita del nostro pianeta. Domani, 12 ottobre 2017, l’asteroide 2012 TC4 tornerà a sfiorare la terra come fece già cinque anni fa, solo che questa volta si avvicinerà di più: passerà a 44 mila chilometri dalla nostra superficie (nel 2012 passò a circa 95 mila chilometri).

Nessun pericolo per la Terra. Come riporta il sito www.3bmeteo.com, secondo i calcoli degli scienziati della Nasa, la probabilità che l’asteroide entri in collisione con il nostro pianeta è di circa lo 0.00055 per cento. Il CT4 appartiene alla classe Apollo, “ovvero con un’orbita inferiore alla distanza compresa tra il Sole e la Terra, circa 150 milioni di chilometri”. Questo asteroide “è stato scoperto nel 2012 dal telescopio Pan-Starss, installato sull’Osservatorio che si trova alle Hawaii. Ha un diametro compreso tra i 15 e i 30 metri”.

Per gli scienziati sarà un’occasione importante per studiare l’orbita e la composizione dell’asteroide, oltre “a testare le nostre capacità di tracciare movimenti, orbite e spostamenti di oggetti vaganti. Studi che ci permetteranno di attuare contromisure nel caso in cui uno di essi si avvicinasse troppo alla nostra Terra”.

Si potrà vedere il passaggio dell’asteroide? Il giorno migliore per osservare 2012 TC4 sarà mercoledì alle ore 21 circa, guardando verso Sud.

(Fonte: www.3bmeteo.com)

(Foto: www.3bmeteo.com)