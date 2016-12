Le 10 scoperte scientifiche più importanti del 2016

Tra le altre cose, il 2016 è stato un anno di fondamentale importanza per il mondo scientifico. Sono stati molti, infatti, i passi in avanti fatti dalla comunità scientifica e in particolare in campo fisico.

La rivista Physics World ha stilato una classifica delle 10 scoperte scientifiche più importanti del 2016.

Andiamo a scoprire le posizioni:

-1 Primo rilevamento empirico delle onde gravitazionali: osservate per la prima volta a Settembre 2015, le onde gravitazionali sono la prima prova diretta anche dei buchi neri. Il primo a teorizzare la loro esistenza? Naturalmente Albert Einstein.

-2 Nuova versione del paradosso delle due vite del gatto di Schrödinger.

-3 Scoperta della rifrazione negativa del grafene: grazie a quest’importantissima scoperta, molto presto potremmo avere nuovi tipi di lenti e dispositivi ottici.

-4 Orologi atomici ancora più precisi: dopo aver rilevato una transizione nel torio 229, gli studiosi tedeschi avrebbero trovato il modo di rendere ancora più precisi gli orologi atomici, ossia quelli utilizzati per calcolare il tempo standard.

-5 Creazione delle lenti “Mesolens”. Ossia il futuro delle lenti: create in Scozia, godono di un ampio campo visivo e di una risoluzione incredibilmente alta.

-6 Computer quantistici ancor più potenti: grazie a questo tipo di computer, alcuni ricercatori sono riusciti a ricreare in laboratorio le interazioni tra particelle subatomiche.

-7 Creazione del “motore atomico”. Un team di fisici tedeschi ha creato il motore più piccolo del mondo: un atomo. In parole povere questo motore trasforma una differenza di calore in movimento. Il problema? Per ora ha spostato un solo ione di calcio.

-8 Creazione del gravimetro portatile. Costruito in Scozia, a Glasgow, questo strumento è utile nella misurazione della gravità terrestre. È talmente piccolo da poter essere trasportato via droni e, oltretutto, è molto meno costoso di quelli in circolazione.

-9 Il pianeta abitabile più vicino alla terra: stiamo parlando di Proxima B, un pianeta grande più o meno quanto la nostra terra, che orbita attorno a Proxima Centauri. Secondo gli studiosi sulla superficie del pianeta potrebbero esserci acqua in forma liquida e vita.

-10 Creazione in laboratorio della risonanza quantistica: per quanto la scoperta possa avere risvolti “lontani” dalla vita quotidiana, tale scoperta fatta da Chris Ballance e da alcuni studiosi di Oxford è fondamentale per la creazione di nuovi computer quantistici.

[fonti articolo: focus.it, physicsworld.com]

[foto: focus.it]