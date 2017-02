La domanda dell’uomo nei confronti dello spazio è sempre la stessa: c’è vita oltre la Terra? In attesa di conoscere la risposta continua la ricerca spaziale volta a comprendere i segreti dell’universo. Dalla Nasa arriva una nuova importante scoperta che riguarda l’esistenza di un sistema solare con sette pianeti simili alla Terra. Di questi pianeti, sei si trovano in una zona temperata, in cui la temperatura è compresa tra zero e cento gradi. La ricerca è stata coordinata dall’università belga di Liegi e pubblicata sulla rivista scientifica Nature.

Il più grande sistema solare mai scoperto sinora. I pianeti ruotano attorno alla stella Trappist-1, distante 39 anni luce da noi. Trappist-1 è più piccola e debole del nostro Sole ma, a detta del coordinatore della ricerca, Michael Gillon, “è un sistema planetario eccezionale, non solo perché i suoi pianeti sono così numerosi, ma perché hanno tutti dimensioni sorprendentemente simili a quelle della Terra”. Grazie all’utilizzo del telescopio Trappist, i ricercatori hanno potuto scoprire che tre dei sette pianeti di questo sistema solare, si trovano nella zona abitabile. Il che significa che i pianeti sono situati ad una distanza ottimale dal loro sole per avere acqua allo stato liquido.

Non resta che seguire gli sviluppi di questa nuova ed emozionante scoperta spazionale.

(Fonte: www.tgcom24.mediaset.it)

(Foto: Retagram)