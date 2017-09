Sindaci e presidenti di regione: la classifica dei più amati

Chi è il primo cittadino più amato d’Italia? Secondo il sondaggio stilato da Index Research il miglior sindaco d’Italia è quello di Firenze, Dario Nardella, ex parlamentare del Partito democratico, dal 2014, alla guida di una delle città più belle del mondo. Il 62,1% dei suoi concittadini ha espresso soddisfazione nei confronti del lavoro svolto dalla sua Amministrazione. Al secondo posto c’è Luigi Brugnaro (centro-destra), sindaco di Venezia, con il 61,5% di apprezzamento mentre al terzo posto arriva Federico Borgna (civiche e centro-sinistra), sindaco di Cuneo. Borgna è stato riconfermato per la seconda volta alla guida della città piemontese lo scorso giugno. Seguono, rispettivamente in quarta e quinta posizione, i sindaci Matteo Ricci (Pd), Pesaro, e Giorgio Gori (Pd), Bergamo. La classifica Indexcittà mostra i sindaci che superano il 55% di soddisfazione. Niente posti in classifica per i sindaci di Milano, Giuseppe Sala (Pd 54,3%, 49esimo posto) e Roma, Virginia Raggi (M5S 44,4%, 88esimo posto), che non superano il 55% di soddisfazione.

E il miglior presidente di Regione? Al primo posto troviamo Luca Zaia (Lega Nord), presidente del Veneto, al secondo posto si piazza Sergio Chiamparino (Pd), Piemonte, con il 56,4% del gradimento, terzo classificato Michele Emiliano (Pd), Puglia, con il 56,1% dei consensi e a seguire Enrico Rossi, (Pd), Toscana (53,3%), Maurizio Marcello Pittella (Pd), Basilicata (53,5%). All’ultimo posto il presidente siciliano Rosario Crocetta, in chiusura di mandato.

(Fonte: www.indexresearch.it)

(Foto: Latina Today)