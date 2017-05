The Big Bang Theory: Jim Parsons si è sposato con Todd Spiewak

Jim Parsons e l’art director Todd Spiewak sposi dopo ben 14 anni di fidanzamento. La notizia del matrimonio dell’attore Jim Parsons di The Big Bang Theory, premiata sitcom a stelle e strisce dove intepreta il ruolo di Sheldon Cooper, l’ha diffusa proprio lui attraverso i suoi profili social. L’evento si è svolto sabato 13 maggio, di sera, presso la Rainbow Room di Manhattan a New York.

La cerimonia di Parsons e Spiewak si è svolta in forma privata e non sono noti ulteriori dettagli dell’evento. L’attore, classe 1973, è ormai noto per il ruolo di Sheldon Cooper che gli è valso quattro Emmy Awards – gli Oscar della televisione statunitense – e un Golden Globe. Per questo ruolo Parsons risulta essere uno dei più pagati attori della tv americana con oltre 25 milioni di dollari a stagione. I due si sono incontrati nel 2002 mentre facevano karaoke e sembra che la canzone con la quale si siano innamorati sia stata I found Someone di Cher. Tanti auguri ai neo sposi!

(Foto: Fidelity News – Fidelity House)